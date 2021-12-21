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«Яндекс» закрыл сделку с Uber на миллиард долларов

Общая сумма сделки по выкупу доли Uber «Яндексом» составила один миллиард долларов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Общая сумма сделки составила один миллиард долларов. «Яндекс» и Uber намерены продолжать совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси».

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Ранее сообщалось, что компания выкупит у Uber часть акций (4,5 процента) совместного предприятия, доля «Яндекса» вырастет до 71 процента. Также «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов.

В результате сделки «Яндекс» рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов.

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Мария Строителева
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