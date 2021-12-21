Разведка Израиля призналась в убийстве высокопоставленного иранского генерала

Бывший глава военной разведки Израиля, генерал-майор Тамир Хайман признался в том, что власти страны причастны к убийству иранского командира «Аль-Кудс» (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Касема Сулеймани. Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Убийство Сулеймани — это достижение, поскольку нашим главным врагом, на мой взгляд, являются иранцы», — заявил Хайман. Он добавил, что помимо ликвидации высокопоставленного генерала разведка Израиля также всячески старалась остановить приток оружия и денег из Тегерана в Сирию.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани».