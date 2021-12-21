Пожилого экс-главу отделения «Яблока» осудили за насилие над школьницей

В Свердловской области Тавдинский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 74-летнего экс-кандидата в Госдуму от «Яблока» Юрия Саргина за насилие над 14-летней девочкой. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Саргин также обязан выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

По данным следствия, пожилой политик совершил преступление 7 июля 2021 года в Тавде Свердловской области. В этот день в полицию позвонила учительница одной из местных школ и сказала, что видела, как ее ученица садится в машину к незнакомцу. Женщина запомнила номер автомобиля. Позже в этой машине стражи порядка задержали подозреваемого с поличным.

Юрий Саргин баллотировался в Госдуму от партии «Яблоко» в 2007 году, но стать депутатом ему не удалось. Он входил в совет свердловского отделения партии, а также возглавлял ныне ликвидированный Тавдинский союз предпринимателей. Кроме того, Саргин работал заместителем главы Тавды и руководил местным отделением партии «Яблоко». Как сообщает Znak.com со ссылкой на главу свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина, мужчина ушел из политики в середине нулевых.