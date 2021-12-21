В Госдуме оценили законопроект о ежемесячных выплатах для семей с детьми

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости провести оценку целесообразности проекта закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети. Об этом она заявила в разговоре с RT.

Депутат обратила внимание, что в настоящее время по поручению российского лидера и в условиях национального проекта «Демография» семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, имеют поддержку государства.

По словам Бессараб, не стоит веерно разбрасывать денежные средства, это может привести лишь к риску инфляции, а именно предоставлять помощь нуждающимся семьям. К этому необходимо подходить взвешенно, уточнила она.

Ранее стало известно, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную Думу законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Отмечается, что авторы документа предлагают ввести ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года.