Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме оценили законопроект о ежемесячных выплатах для семей с детьми

Бессараб: нужно провести оценку целесообразности закона о выплатах для семей с детьми

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости провести оценку целесообразности проекта закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети. Об этом она заявила в разговоре с RT.

Депутат обратила внимание, что в настоящее время по поручению российского лидера и в условиях национального проекта «Демография» семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, имеют поддержку государства.

По словам Бессараб, не стоит веерно разбрасывать денежные средства, это может привести лишь к риску инфляции, а именно предоставлять помощь нуждающимся семьям. К этому необходимо подходить взвешенно, уточнила она.

Ранее стало известно, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную Думу законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Отмечается, что авторы документа предлагают ввести ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В России предсказали изменение баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем
В НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией по Украине
Россиянам назвали лучшую комбинацию вакцин для высокого иммунного ответа
Россиянам предсказали снижение стоимости отдыха в Египте после зимних праздников
Четырнадцатилетняя россиянка попыталась покончить с собой в здании школы
Цены на газ в Европе подошли к рекордным
Российского полицейского убили из-за девушки
Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке выше 10 процентов годовых
Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья кишечника
Российские врачи назвали условие для вакцинации перед Новым годом
Раскрыты нюансы применения российского «Ответа»
Поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась
Появилось видео с места массового ДТП в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter