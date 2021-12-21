Женщина получила неожиданную просьбу от невесты бывшего мужа и разругалась с ней

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как получила неожиданную просьбу от новой невесты своего бывшего супруга: та попросила одолжить ей свадебное платье, в котором рассказчица выходил замуж за того же мужчину. В итоге девушки разругались.

Автор поста рассказала, что развелась с мужем три года назад, но осталась с ним в дружеских отношениях. Около года назад ее бывший супруг начал встречаться с новой возлюбленной. В итоге героиня истории отлично поладила и с ней. «Мы действительно стали друзьями и наслаждаемся общением. Казалось, все шло отлично до этого дня», — поделилась она.

По словам героини истории, все изменилось, когда пара начала планировать свадьбу. Она рассказала, что нынешняя девушка ее бывшего мужа всегда восхищалась ее нарядом. «Она видел несколько старых фотографий меня в свадебном платье и бредила о том, насколько оно красиво», — отметила она.

«На днях мы пили кофе. Она рассказала, что они с моим бывшим мужем собираются пожениться. Я сказала, что очень счастлива за нее», — поделилась рассказчица. Однако позже девушка спросила бывшую жену жениха, может ли она взять ее свадебное платье. «Я была очень шокирована, что она в принципе подумала спрашивать меня о таком», — рассказала женщина и добавила, что была польщена, но отказала в просьбе.

«Я объяснила ей, что мне будет некомфортно, если она будет выходить замуж в моем платье за моего же бывшего мужа», — передала свои слова рассказчица. «Когда я рассказала ему о том, что произошло, он полностью меня понял и был на моей стороне», — подчеркнула героиня истории. В итоге девушка обвинила бывшую жену жениха в том, что она пытается разрушить их свадьбу.

«Только представьте мужчину, который будет смотреть свадебные фотографии с двумя разными женщинами, одетыми в одно и то же платье», — прокомментировал пост один из пользователей. Многим пользователям просьба девушки также показалась странной. Они посоветовали девушке попросить бывшего мужа самому решить проблему со своей невестой.