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Найдено тело молодого российского полицейского

В Башкирии обнаружено тело сотрудника МВД с огнестрельным ранением головы, начата проверка

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

В Башкирии следователи и полицейские начали проверку в связи с обнаружением тела молодого сотрудника МВД России с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает «Башинформ».

Погибший служил в отделе полиции Аургазинского района республики. Его нашли вечером 21 декабря в автомобиле, стоящем в поле, уточняет «ГТРК Башкортостан». Рядом с телом лежало табельное оружие.

По данному факту проводится проверка для установления обстоятельств случившегося, сообщили изданию в пресс-службе республиканского МВД.

Также в произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета России.

Полицейскому по имени Алмаз было 25 лет, он начал служить в правоохранительных органах с 2015 года. Имел звание лейтенанта. В ноябре 2020 он вступил в должность участкового уполномоченного полиции, добавляет «КП». Алмаз 21 декабря перестал выходить на связь с руководством, хотя и находился на смене, в результате поисков его нашли мертвым в автомобиле «Нива» недалеко от трассы и в полутора километрах от села Толбазы.

Коллеги говорят, что у Алмаза не было странностей в поведении, он не жаловался на жизнь, у него не было кредитов и заболеваний. Полицейский отлично служил и не имел взысканий от руководства. У него осталась жена и двое маленьких детей.

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Любовь Ширижик
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