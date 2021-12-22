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Украина укрепила «опасные» участки с Россией

Госпогранслужба Украины сообщила об укреплении «опасных» участков с Россией с помощью рвов

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские пограничники в Сумской области укрепляют «опасные» участки с Россией с помощью противотранспортных рвов, сообщила Госпогранслужба Украины в своем Facebook-аккаунте.

«В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — заявили в ведомстве, отметив, что нынешние вызовы безопасности заставляют продолжать работы, несмотря на значительное снижение температуры.

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Как пояснили пограничники, ранее сезон инженерного обустройства границы длился до наступления зимы, однако теперь работы не приостановлены на угрожающих направлениях.

Работами занимается комплексная инженерная группа. Сотрудники используют спецтехнику, прокапывают ров и насыпают вал, что, по мнению пограничников, будет «дополнительной преградой для желающих незаконно пересечь госграницу».

С конца октября западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.

Марина Совина
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