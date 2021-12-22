Украина укрепила «опасные» участки с Россией

Украинские пограничники в Сумской области укрепляют «опасные» участки с Россией с помощью противотранспортных рвов, сообщила Госпогранслужба Украины в своем Facebook-аккаунте.

«В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — заявили в ведомстве, отметив, что нынешние вызовы безопасности заставляют продолжать работы, несмотря на значительное снижение температуры.

Как пояснили пограничники, ранее сезон инженерного обустройства границы длился до наступления зимы, однако теперь работы не приостановлены на угрожающих направлениях.

Работами занимается комплексная инженерная группа. Сотрудники используют спецтехнику, прокапывают ров и насыпают вал, что, по мнению пограничников, будет «дополнительной преградой для желающих незаконно пересечь госграницу».

С конца октября западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.