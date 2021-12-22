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В Сочи завершилась самая длительная экспедиция вдоль границ России

В Сочи завершилась экспедиция «РоссиЯ-2021», длившаяся 292 дня

Кадр: НТВ

В Сочи завершилась самая продолжительная экспедиция вдоль границ «РоссиЯ-2021». Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что экспедиция стартовала в марте и продлилась 292 дня. Ее участники преодолели свыше 35 тысяч километров. В пути они изучали быт и культуру народов России и посетили многие города, в том числе Мурманск, Севастополь, Белгород.

Организаторами экспедиции выступили Русское географическое общество, Минпросвещения и Федерация спортивного туризма. Планируется, что в следующем году путешественники проведут лекции и мастер-классы по ее итогам.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Новосибирска установила мировой рекорд, совершив самое южное кругосветное путешествие на яхте с детьми — с этим достижением они вошли в Книгу рекордов России.

Варвара Кошечкина
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