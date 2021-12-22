Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские компании массово захотели денег от государства

РБК: 80 процентов компаний заявили о необходимости поддержки от государства

Фото: Алексей Бычков / globallookpress.com

Российские компании, опрошенные Центром стратегических разработок (ЦСР), массово захотели денег от государства. Выдержки из исследования приводит РБК.

Доля респондентов из числа представителей бизнеса, заявивших о необходимости господдержки для продолжения стабильной работы, выросла с 50 процентов в июне до 80 процентов. Чаще остальных о желаемой помощи со стороны государства заявляли компании легкой, пищевой и тяжелой промышленности, а также торговли и сферы услуг.

Среди наиболее привлекательных мер поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, субсидирование тарифов и обязательных платежей, а также отсрочку по оплате аренды.

Материалы по теме:
«Нелегальных майнеров придется сажать» Что будет с добычей криптовалют в России?
«Нелегальных майнеров придется сажать»Что будет с добычей криптовалют в России?
15 декабря
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря

О необходимости расширить нынешние меры поддержки со стороны государства ранее уже говорил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов. По его словам, потенциальное введение QR-кодов для посещения общественных мест приведет к снижению выручки на 80 процентов предприятий сферы питания и фитнес-центров.

Минэкономразвития оценивает меры поддержки бизнеса со стороны государства в 2021 году в триллион рублей. 478 миллиардов из этой суммы приходится на экономию на страховых взносах, ставка которых для предприятий малого и среднего бизнеса с прошлого года снижена на постоянной основе с 30 до 15 процентов, 440 миллиардов — на списанные льготные кредиты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» приостановил поставки по трубопроводу «Ямал — Европа»
Блогерша раскрыла три распространенные причины выпадения волос
Тутберидзе оценила шансы на приглашение Туктамышевой в свою группу
Торги на Мосбирже открылись ростом
Названы сроки поступления Су-57 в войска
ФСБ задержала ректора Казанского университета по делу об убийстве депутата
США привлекут автомобили к спасению планеты
Генерал ФСБ рассказал о главных угрозах безопасности России в 2022 году
В Египте повысили минимальные цены на проживание в отелях
Стала известна цена самой дешевой квартиры без туалета в Москве
Ректора Казанского университета задержали в ходе спецоперации ФСБ
Дело полковника ФСБ об афере на 600 миллионов рублей закроют и освободят его
Из американского фонда помощи в пандемию украли 100 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter