Российские компании массово захотели денег от государства
Российские компании, опрошенные Центром стратегических разработок (ЦСР), массово захотели денег от государства. Выдержки из исследования приводит РБК.
Доля респондентов из числа представителей бизнеса, заявивших о необходимости господдержки для продолжения стабильной работы, выросла с 50 процентов в июне до 80 процентов. Чаще остальных о желаемой помощи со стороны государства заявляли компании легкой, пищевой и тяжелой промышленности, а также торговли и сферы услуг.
Среди наиболее привлекательных мер поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, субсидирование тарифов и обязательных платежей, а также отсрочку по оплате аренды.
О необходимости расширить нынешние меры поддержки со стороны государства ранее уже говорил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов. По его словам, потенциальное введение QR-кодов для посещения общественных мест приведет к снижению выручки на 80 процентов предприятий сферы питания и фитнес-центров.
Минэкономразвития оценивает меры поддержки бизнеса со стороны государства в 2021 году в триллион рублей. 478 миллиардов из этой суммы приходится на экономию на страховых взносах, ставка которых для предприятий малого и среднего бизнеса с прошлого года снижена на постоянной основе с 30 до 15 процентов, 440 миллиардов — на списанные льготные кредиты.