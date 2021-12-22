Умерла звезда Бродвея Сэлли Энн Хоус

Скончалась британская актриса музыкального тетра и кино Сэлли Энн Хоус. Об этом сообщает газета Times.

Звезда бродвейских мюзиклов умерла на 92-м году жизни в воскресенье, 19 декабря. Другие подробности ее смерти не раскрываются.

Сэлли Энн Хоус родилась в 20 июля 1930 году в Лондоне. Широкому зрителю она стала известна после таких картин, как «Анна Каренина» и «История мистера Полли» 1948 и 1949 годов соответственно. В 1950-м она получила ведущую роль в телепостановке «Золушки» от «Би-би-си». Спустя восемь лет Хоус переехала в Нью-Йорк, чтобы сыграть Элизу Дулиттл в оригинальной бродвейской постановке «Моя прекрасная леди». В 1963 году артистка была номинирована на премию «Тони» за роль в мюзикле «Бригадун».

В самой известной работе Хоус — фильме «Пиф-паф ой-ой-ой», киноадаптации детского романа Яна Флеминга 1964 года, Хоус получила главную женскую роль без прослушивания.