Сообщение о вреде вакцин от COVID-19 для детей оказалось недостоверным

Распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что вакцины от COVID-19 могут нанести непоправимый вред для организма, особенно детского, оказались недостоверными.

Первоисточником информации о вреде мРКН- (или просто РНК-) вакцин для детей стало выступление доктора медицины, вирусолога и иммунолога Роберта Малоуна. Он сам называет себя изобретателем вакцины на основе мРНК-технологии, хотя на деле эта заслуга принадлежит более поздним исследователям.

Так, в 1980-х годах Малоун работал в Институте биологических исследований Солка. Там он провел исследования технологии рибонуклеиновой кислоты-мессенджера (мРНК) и стал соавтором научной работы под названием «Катионная липосомно-опосредованная трансфекция РНК». В этом исследовании группа ученых обнаружила возможность переносить частицу мРНК, защищенную липосомой, в клетки, чтобы они вырабатывали белки. Спустя год исследователи подтвердили работу экспериментом с лабораторными мышами. Эти исследования стали базой для дальнейшей разработки вакцин на основе РНК-мессенджеров, однако не были тождественны самой разработке. Заслуга в создании мРКН-вакцин присуждается более поздним исследованиям Каталин Карико и Дрю Вайсмана. Ученые получили несколько наград и всемирное признание. Таким образом, Малоун не был изобретателем мРКН-вакцины или технологии для нее, хотя и внес вклад в это открытие.

Популярность Малоун приобрел во время пандемии коронавируса, высказывая неподтвержденные данные о вреде вакцинации и используя для распространения своих идей Twitter и СМИ. Кроме того, он пропагандировал самостоятельный прием ивермектина для лечения COVID-19. При этом центр США по контролю и профилактике заболеваний, ВОЗ, Европейское медицинское агентство (ЕМА) и другие статусные медицинские организации не признали препарат эффективным против инфекции или для ее профилактики. Кроме того, Малоун подвергся критике за дезинформацию о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) не дало полного одобрения вакцине Pfizer летом 2021 года.

Утверждения Малоуна о том, что спайковые белки, служащие основой для современных вакцин, токсичны для организма или вызывают непоправимые нарушения, неоднократно опровергались учеными и врачами по всему миру. Например, опровержение выпустило одно из крупнейших в мире информационных агентств — Reuters. Издание ссылается на данные Цифровой лаборатории здравоохранения Meedan и профессора Анну Дурбин. Эксперты сообщили, что спайк-белки, вырабатываемые после вакцинации от коронавируса, не покидают поверхности клеток в месте инъекции, а лишь становятся триггером для иммунной системы, чтобы она в дальнейшем могла идентифицировать инфекцию. Один процент спайк-белков, попавших в кровоток, затем разрушается ферментами печени. Повредить органы или как-либо проникнуть в них S-белки не могут.

Это подтверждается и исследованием Оксфордского университета. «мРНК никак не может попасть в ядро [клетки], где находится наша ДНК. Даже если бы это было возможно, мРНК не может слиться с ДНК и, как и наша собственная мРНК, не может быть переведена обратно в ДНК. Таким образом, человеческая ДНК не может быть изменена мРНК-вакциной», — говорится в тексте научной статьи.

Недостоверно и утверждение об опасности вакцин для детей. Препараты для детей исследуют точно так же, как препараты для взрослых. Так, вакцина от Pfizer прошла необходимые испытания и была одобрена Европейским медицинским агентством (ЕМА) для прививки подростков 12-17 лет и детей 5-11 лет. Несмотря на то, что коронавирус у детей действительно реже протекает в тяжелой форме, эксперты сошлись во мнении, что преимущества от вакцинации несовершеннолетних однозначно превышают возможные риски.

Хотя доктор Роберт Малоун не заслуживает доверия в экспертном сообществе, предоставляет ложную информацию о собственном вкладе в производство вакцин и оперирует недоказанными фактами, выдержки из его речей, публикаций и интервью широко распространились в сети. Так, его мнение привели издания Pravda.ru, «Красная весна», The Epoch Times UA и другие. Кроме того, речи и интервью Малоуна распространяют в соцсетях: например, сообщества «ВКонтакте» «Движение жизни», «Ментальная арифметика», «ТНТ Воркута», а также многие другие сообщества и пользователи.

При этом опровержения этой информации публикуют издания Factcheck.kz, «Вокс Украина», Logically и другие.

