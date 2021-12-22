Умершего Дмитрия Зимина назвали отцом-основателем российского телекома

Умер основатель российской телекоммуникационной компании «Билайн» Дмитрий Зимин. Об этом сообщил его сын Борис в своем Facebook.

Он скончался в Швейцарии на 89-м году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни Борис Зимин сын президента «Билайна» Дмитрия Зимина

Наследие Зимина

До ухода в бизнес Зимин был одним из ведущих конструкторов оборонной радиолокационной системы Москвы. За свою работу он был награжден Государственной премией РФ.

В 1992 году он вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации», затем работавшую под торговой маркой «Билайн». В 2005 году Forbes оценивал состояние Зимина в 520 миллионов долларов.

Бизнесмен был крупным благотворителем — он создал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки «Династия». В 2016 году он вместе с сыном основал международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. Кроме того, Зимин являлся соучредителем премии «Просветитель».

Зимин отмечал, что «уход из бизнеса в благотворительность — «стандартный путь, обычное человеческое поведение». Предприниматель был известен своей критической позицией в отношении политической ситуации в России. После внесения фонда «Династия» в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции «иностранного агента», Зимин эмигрировал из России.

Легенда и отец-основатель

В пресс-службе «Билайна» Зимина назвали легендой всей телеком-отрасли. Также в компании выразили соболезнования родным и близким покойного бизнесмена и заявили, что он навсегда останется талисманом и почетным президентом компании, которую он придумал и основал.

Венчурный инвестор, член совета директоров VEON Ltd («Вымпелком» входит в VEON) Василий Сидоров рассказал РБК, что Зимин прожил «яркую и значимую жизнь советского, российского интеллигента, инженера, предпринимателя». Он также обратил внимание на его неиссякаемый интерес к жизни.

В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев также прокомментировал смерть Зимина. «Он стоял у истоков нашей отрасли, его точно можно отнести к отцам-основателям нынешнего телекома в том виде, в каком наша отрасль существует. И, конечно, нельзя не отметить его высочайшие нравственные и моральные качества», — сказал он «Известиям».