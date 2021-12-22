Пьяные попугаи затерроризировали жителей города

Жители австралийского города Брум, штат Западная Австралия, пожаловались, что их затерроризировали пьяные попугаи, которые наелись ферментированных манго. Об этом сообщает The Fox Melbourne.

В конце сезона манго в регионе Кимберли опавшие плоды остались гнить и ферментироваться на солнце. Манго, в которых содержится много сахара, бродят, и в них вырабатывается алкоголь. Плоды привлекают птиц, из-за чего в регионе происходит нашествие нетрезвых попугаев. Краснокрылые попугаи жадно пьют перебродивший сок.

Некоторые птицы умирают после этого: они становятся легкой добычей для хищников. Местные ветеринары вылечили около шести краснокрылых попугаев, которых принесли к ним из-за странного поведения.

Пол Мерфи из ветеринарной лечебницы Брума рассказал, что птицы поступили в клинику с отравлением этанолом. Он считает, что гораздо больше попугаев умерли, так как не получили своевременную помощь.

«Обычно они страдают около пары дней. Под воздействием алкоголя они становятся очень сонными и находятся на разных стадиях недоедания. Мы слышали несколько сообщений о том, что они влетали в окна или сидели на земле и не могли летать. В таком состоянии попугаи уязвимы для кошек и других хищников», — объяснил Мерфи.

Ранее сообщалось, что ранние заморозки в американском городе Гилберт, штат Миннесота, привели к нашествию пьяных птиц. Несколько человек обратились в местное отделение полиции с жалобами на странное поведение пернатых.