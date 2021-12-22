Бойфренд изучил страницу девушки в соцсети и узнал неприятный факт об отношениях

Парень с ником Justburningthis поделился историей, как изучил страницу своей девушки на развлекательном портале Reddit и узнал неприятный факт об их отношениях. Молодой человек выяснил, что партнерша на самом деле разочарована в нем и что она хотела бы завести роман с другим человеком. Об этом парень рассказал на Reddit.

По словам Justburningthis, он решил взглянуть на аккаунт девушки в соцсети, чтобы с его помощью найти больше тем для общения с ней и понять, какие шаги в отношениях ему стоит предпринять. Однако после того, как рассказчик исследовал страницу партнерши и то, о чем она писала на Reddit, он понял, что на самом деле ничего не знает о ней. Как уточнил автор поста, выяснилось, что девушка недовольна им как бойфрендом.

«То, что я знал о ней, и ее интересы были только фасадом, прикрывающим тот факт, что она бы предпочла быть в отношениях с кем-то другим и что я "уничтожил ее шансы" на роман с женщиной», — пожаловался автор публикации. Парень уточнил, что ранее спрашивал у партнерши, интересны ли ей отношения с девушками, и она тогда дала отрицательный ответ. При изучении ее страницы на Reddit он обнаружил, что возлюбленная часто сидела в разделах сайта для бисексуалок и лесбиянок.

Пользователь признался, что сильно растерян из-за сложившейся ситуации. «Я думал, что я хороший собеседник, и часто спрашивал, как у нее дела, и мы обсуждали темы, которые, как мне казалось, были ей интересны. Но выяснилось, что я сильно ошибался», — написал он. Герой истории добавил, что не знает, как ему поступить с новой информацией: парень не уверен, стоит ли обсуждать его открытие со своей девушкой.

В комментариях к посту многие юзеры посочувствовали автору. Они посоветовали рассказчику решиться на честный диалог с партнершей об их отношениях. «Поговори со своей возлюбленной. Попытайся понять, стоят ли эти отношения того, чтобы сохранить их, или пришло время вам обоим двигаться дальше», — написал один из юзеров. Другие комментаторы выразили уверенность в том, что герою истории нужно расстаться с девушкой, так как она была недостаточно честна с ним.