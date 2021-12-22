Лавров прокомментировал блокировку телеканала RT DE

Ситуация в ФРГ вокруг вещания телеканала RT DE является вопиющей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Германия имеет отношение к сложившейся ситуации, и Берлин отвечает за то, чтобы этот произвол прекратился.

«Сейчас наши коллеги в Сербии зарегистрировали канал RT DE на немецком языке в соответствии с европейской конвенцией о вещании, участником конвенции Германия является, поэтому ее нужно выполнять. Но, судя по всему, сейчас опять будут кивать на соцсети, на YouTube, что это их личная инициатива, у них свои какие-то критерии есть, и германское государство здесь ни при чем», — заявил Лавров.

По его словам, Россия не исключает зеркального ответа на блокировку российских СМИ на Западе, но никогда не хотела идти «по пути удушения прессы». «Мы не раз говорили, многие годы такая дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается, и у нас, конечно, часто возникало искушение ответить зеркально, ответить взаимностью, но до недавнего времени у нас преобладала все-таки убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, удушения СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры», — добавил глава МИД.

Ранее стало известно, что в Германии инициировано расследование против сети телеканалов Russia Today. Берлин подозревает российскую телесеть в нарушении правил вещания на территории Германии из-за якобы отсутствия у сети необходимой лицензии. По итогам расследования, RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.

