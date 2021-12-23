Профессор получил по почте набитую деньгами коробку от благодарного выпускника

Профессор физики из Городского колледжа Нью-Йорка в США получил по почте набитую деньгами картонную коробку, которую отправил добившийся успеха благодарный выпускник. Об этом сообщает Unilad.

Декан факультета физики Винод Менон вернулся к проведению лекций вживую в Городском колледже Нью-Йорка и обнаружил рекламные рассылки и загадочную картонную коробку. Открыв посылку, профессор обнаружил, что она доверху наполнена купюрами по 50 и 100 долларов. В общей сложности в посылке содержалось 180 тысяч долларов.

Профессор был в шоке. «Я никогда не видел такого количества денег в виде наличных. Я видел такое только в кино, так что да, я был в шоке и не знал, как реагировать», — сказал он. В коробке, помимо денег, было письмо от выпускника колледжа, который получил степень магистра в области физики, а затем — степень доктора физики и астрономии, начав с двойного высшего образования по физике и математике.

В письме бывший студент признал, что догадывается, что профессор будет «немного озадачен», и объяснил, что решил пожертвовать деньги в благодарность за «превосходную возможность получить образование», которую дали ему колледж и средняя школа района Стайвесант. Автор письма подчеркнул, что благодаря колледжу он смог построить длительную, продуктивную и очень полезную для общества научную карьеру.

Менон отметил, что письмо заставило его ощутить гордость и счастье из-за принадлежности к университету и знания, что учебное заведение смогло изменить к лучшему жизнь этого человека.

Автор послания просил пожертвовать деньги в помощь финансово нуждающимся студентам, которые изучают физику и математику. Попечительский совет школы принял решение принять пожертвование после того, как было установлено, что деньги не были получены преступным путем.

На пожертвованные выпускником средства будут учреждены две стипендии на полное обучение, каждая из которых составит 7500 долларов, на период около десяти лет. Менон поблагодарил благодетеля, который пожелал остаться неназванным.

Ранее сообщалось, что детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери. Два человека подтвердили, что это они оставляли деньги в помощь жителям деревни, однако они пожелали остаться анонимными.