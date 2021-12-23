Путин сравнил падение экономики в России с другими странами

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции сравнил падение экономики России с другими странами. Трансляция мероприятия ведется YouTube-каналом «Россия 24».

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие ведущие экономики мира», — рассказал глава государства.

«У нас уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», — добавил Путин.

По его словам, рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5 процента, промышленного производства — пяти процентов, обрабатывающей отрасли — 5,2 процента. При этом темпы урожая немного снизились из-за погодных условий, однако по-прежнему дадут России возможность обеспечить свое население и экспортировать собранное.