Путин сравнил рост цен в США и России

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции сравнил рост цен в США и России. Трансляцию ведет YouTube-канал «России 24».

«Это [повышение социальных расходов] один из ключевых вопросов в сфере сохранения макроэкономической стабильности, потому что во многих ведущих экономиках мира пошли на смягчение макроэкономической политики и существенным образом увеличили интенсивность работы "печатных станков"», — сказал Путин.

«Это очевидная вещь, и это привело к достаточно большой инфляции в ведущих экономиках, и это тоже очевидно, все это видят — цифры, которые у всех перед глазами. Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах. В Штатах чуть побольше, в еврозоне чуть поменьше, но тоже очень существенно и для них несвойственно. Если взять ведущую экономику мира, Соединенные Штаты, у них уже инфляция 6,1 или 6,2 процента», — отметил Путин.

Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2021 года составит 7,4-7,9 процента. По состоянию на конец ноября годовая инфляция в США равнялась 6,8 процента.

