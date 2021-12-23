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Лукашенко назвал сроки референдума по новой конституции

Лукашенко: итоговый проект конституции планируется вынести на референдум в феврале

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сроки проведения референдума по новой конституции республики, передает БЕЛТА.

По его словам, итоговый проект основного закона планируется вынести на референдум примерно во второй половине февраля. «Это удобно: и людей не отвлекаем, зима, работы меньше и в малых городах, на селе — тем более, да и в больших городах», — отметил Лукашенко.

На совещании 23 декабря он заявил, что через два-три дня проект новой конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. Однако документ не станет финальным. «Он будет окончательным тогда, когда уже обсудим предложения народа по проекту», — добавил Лукашенко.

Лукашенко заявил о необходимости изменить конституцию на фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов в августе 2020 года. Он утверждал, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост.

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София Сарджвеладзе
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