В Москве поссорившийся с охраной бара мужчина облил людей бензином и поджег

В Москве сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по району Южное Медведково задержали 48-летнего приезжего мужчину, устроившего поджог у столичного бара. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

На допросе задержанный признался, что поссорился с охраной заведения, после чего его вывели из помещения. Тогда мужчина купил в ближайшем магазине горючую жидкость, вновь пришел к бару и облил людей из обиды.

На кадрах видно, как один из посетителей, на которого попала жидкость из канистры, в ответ бьет дебошира, а затем все вспыхивает.

Как уточнили в МВД, в результате инцидента никто не пострадал. Поджигатель пытался скрыться с места происшествия, но был пойман. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый арестован.