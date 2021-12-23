Дагестанский блогер победил на конкурсе образовательной журналистики

Блогер из Дагестана Саид Ильясов вошел в число победителей Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование — 2021». Об этом сообщает ТАСС.

Его признали лучшим в номинации «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование». По словам Ильясова, он подал заявку на конкурс, так как уже девять лет ведет проект «Твоя грамотность» в Instagram, издает книги по русскому языку совместно с издательством «АСТ».

«У меня огромное количество подписчиков со всего мира, которым интересен русский язык. Этот блог — мое увлечение. И сегодня вижу, что быть грамотным модно. Мне нравится приносить людям пользу, упорно иду к своей цели — сделать людей более грамотными, более образованными», — рассказал он.

Ильясов считает, что процесс образования должен проходить и в интернет-пространстве, чтобы школьникам, учителям, родителям было интересно обучать, обучаться и воспитывать.