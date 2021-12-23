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Сборщика бумажного оружия и дымовух осудили в Ростовской области

Задержанного ФСБ сборщика оружия из бумаги и дымовой бомбы осудили

Фото: телеграм-канл «Baza»

Россиянина, который собирал оружие из бумаги и дымовые бомбы из различных химикатов, осудили на 3,5 года условно и оштрафовали на 110 тысяч рублей. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, житель Ростовской области Павел занимался изготовлением взрывчатых веществ для кустарных дымовых бомб. Также он вел YouTube-канал, где детально показывал инструкцию для сборки «бумажного ружья с резиночками» и потом стрелял в импровизированную мишень.

Также на канале было несколько видеороликов, на которых мужчина из разных компонентов собирал дымовые бомбы и поджигал их в лесу. Именно эти видео и заинтересовали силовиков. Они считают, что Павел намеревался собрать взрывное устройство.

В результате суд дал россиянину 3,5 года условно и оштрафовал на 110 тысяч рублей.

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Леонид Микуляк
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