Сборщика бумажного оружия и дымовух осудили в Ростовской области

Россиянина, который собирал оружие из бумаги и дымовые бомбы из различных химикатов, осудили на 3,5 года условно и оштрафовали на 110 тысяч рублей. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, житель Ростовской области Павел занимался изготовлением взрывчатых веществ для кустарных дымовых бомб. Также он вел YouTube-канал, где детально показывал инструкцию для сборки «бумажного ружья с резиночками» и потом стрелял в импровизированную мишень.

Также на канале было несколько видеороликов, на которых мужчина из разных компонентов собирал дымовые бомбы и поджигал их в лесу. Именно эти видео и заинтересовали силовиков. Они считают, что Павел намеревался собрать взрывное устройство.

В результате суд дал россиянину 3,5 года условно и оштрафовал на 110 тысяч рублей.