Редкие кадры с мычащим тигром засняли в нацпарке Приморья

В национальном парке в Приморском крае туристам удалось заснять редкие кадры с мычащим тигром. Видео появилось на YouTube-канале ФГПУ «Земля леопардов».

Отмечается, что автоматическая лесная камера была установлена самими туристами под руководством профессионального гида в рекреационной зоне нацпарка, в долине реки Нарва. С конца осени фотоловушка фиксировала происходящее на звериных тропах в отсутствие людей.

На одном из видео запечатлен диалог взрослого амурского тигра и пятнистых оленей. Как заметили эксперты, тигр мычит, и в момент, когда раздается мычание, видно, как он немного напрягает морду. Отмечается, что получить такие кадры крайне сложно, на них запечатлен процесс вокализации, с помощью которого общаются животные.