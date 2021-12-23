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Редкие кадры с мычащим тигром засняли в нацпарке Приморья

Туристы засняли редкие кадры с мычащим тигром в нацпарке Приморья

В национальном парке в Приморском крае туристам удалось заснять редкие кадры с мычащим тигром. Видео появилось на YouTube-канале ФГПУ «Земля леопардов».

Отмечается, что автоматическая лесная камера была установлена самими туристами под руководством профессионального гида в рекреационной зоне нацпарка, в долине реки Нарва. С конца осени фотоловушка фиксировала происходящее на звериных тропах в отсутствие людей.

На одном из видео запечатлен диалог взрослого амурского тигра и пятнистых оленей. Как заметили эксперты, тигр мычит, и в момент, когда раздается мычание, видно, как он немного напрягает морду. Отмечается, что получить такие кадры крайне сложно, на них запечатлен процесс вокализации, с помощью которого общаются животные.

Варвара Кошечкина
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