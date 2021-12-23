Путин рассказал о предотвращенных преступлениях в учебных заведениях
Президент России Владимир Путин рассказал, что в России удалось предотвратить совершение 127 преступлений в учебных заведениях. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.
Отвечая на вопрос о защите подростков от информации в социальных сетях, президент России отметил, что это проблема стран по всему миру. В первую очередь она связана с тем, что для представителей глобальных платформ социальные сети — это бизнес. По этой причине их не волнует публикация опасной для подростков информации в сетях.
«Отсюда все негативные явления: призывы к суициду, трагедии в школах», — заявил Путин.
По его словам, все, что происходят в интернете, должно подчиняться общим правилам: и моральным, и юридическим.
«Нужно соблюдать золотую середину: не подавлять свободу выражения мысли и защищать общество от возможных негативных проявлений», — отметил президент.