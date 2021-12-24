Мосбиржа открылась падением рынка

Торговая сессия 24 декабря открылась на Московской бирже падением рынка, свидетельствуют данные площадки. Главный индекс снизился на 0,21 процента.

На момент публикации значение индекса Московской биржи равнялось 3691,77 пункта. Лидерами роста стали сама Московская биржа (плюс 2,15 процента), депозитарные расписки на акции транспортной компании Globaltrans Investment (плюс 1,66 процента) и акции «Детского мира» (плюс 1,65 процента).

Лидерами падения стали депозитарные расписки VK (минус 2,82 процента), депозитарные расписки рекрутингового сервиса HeadHunter (минус 2,63 процента) и акции «Русала» (минус 0,67 процента).

Курс доллара на момент публикации равнялся 73,2 рубля. Падение с момента закрытия предыдущей сессии составило 0,1 процента. Курс евро равнялся 82,9 рубля. Падение составило 0,1 процента.

