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Экономика

Европа отобрала рекордный объем газа из хранилищ

«Газпром»: 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы

Фото: David W Cerny / Reuters

На 22 декабря из подземных хранилищ Европы было отобрано уже более 41 процента от объема газа, закачанного в этом году. Об этом сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений — 700 и 712 миллионов кубометров соответственно.

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«"Газпром" уменьшает поставки газа в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ. Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня», — написал глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, снижение объемов поставок в ЕС при высокой цене говорит о том, что это не экономическое решение, а политическое. Транзит газа из России через Украину составляет 87,7 миллиона кубометров в сутки против 109 миллионов возможных по договору, сказал Макогон.

«Газпром» четвертый раз подряд отказался от бронирования мощностей для поставок газа по газопроводу Ямал — Европа на пятницу через Польшу.

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Мария Строителева
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