Азиатский остров захотел погасить нефтяной долг чаем

Правительство Шри-Ланки предложило погасить долг за импорт нефти из Ирана, оплатив его чаем, передает «Би-Би-Си». Серьезный долговой и валютный кризис усугубляется пандемией коронавируса, из-за которой азиатский остров перестал получать доход от туризма.

Министр плантаций Шри-Ланки Рамеш Патирана рассказал, что его страна планирует ежемесячно отправлять в Иран чай на сумму пять миллионов долларов в счет погашения задолженности по закупкам нефти. Весь долг составляет 251 миллион долларов. Это первый случай, когда чай предлагают продать по бартеру для оплаты внешнего долга.

Такой способ погашения задолженности не нарушит санкции ООН или США против Ирана, так как чай относится к категории гуманитарных продуктов, и банки Ирана, которые находятся в черном списке, не будут участвовать в оплате.

«Схема погашения долга чаем позволит Шри-Ланке сохранить иностранную валюту, так как правительство закупит цейлонский чай у местных поставщиков, и расчеты будут производиться в шриланкийских рупиях», — заявило Министерство плантаций.

В следующем году Шри-Ланка должна выплатить около 4,5 миллиарда долларов долгов, начиная с погашения международных суверенных облигаций на сумму 500 миллионов долларов в январе. Однако иностранные резервы страны сократились до 1,6 миллиарда долларов в конце ноября, по данным центрального банка Шри-Ланки.

Шри-Ланка производит около 340 миллионов килограммов чая в год. В прошлом году страна экспортировала 265,5 миллиона килограммов и заработала 1,24 миллиарда долларов.

А Венесуэла, наоборот, продавала сырую нефть за еду. Государственная нефтяная компания PDVSA расплачивалась с местной малоизвестной компанией Supraquimic за продукты питания нефтью. Сделка между компаниями помогла продолжить экспорт нефти, несмотря на санкции США, из-за которых многие покупатели перестали сотрудничать с Венесуэлой. Однако соглашение компаний вскоре было расторгнуто, так как Supraquimic не смогла выполнить условия сделки. Ранее страна уже использовала сырье для погашения долгов и покупки бензина и дизельного топлива.