Восемь мигрантов отправили в колонию за участие в террористической организации

В Москве восемь создателей и участников ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) из числа мигрантов получили сроки от 11 до 18 лет колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает ТАСС .

По данным агентства, такой приговор вынес Второй Западный окружной военный суд Москвы. Осужденные приехали из Узбекистана и Киргизии и зарабатывали в столице ремонтом квартир и домов. Создателями террористической ячейки, согласно материалам дела, являются Марифджон Мамадалиев и Икболжон Султонов, которые вовлекли остальных земляков в свою экстремистскую деятельность.

Как установил суд, организаторы террористической ячейки проводили собрания на съемной квартире, во время которых читали остальным последователям запрещенную литературу. Деятельность террористической ячейки была выявлена сотрудниками ФСБ в 2019 году.