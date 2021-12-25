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Врачи назвали доступный продукт для здоровья кишечника

Медики из Южной Кореи: темный шоколад улучшает настроение и оздоравливает кишечник

Фото: Pexels.com

Частое употребление темного шоколада улучшает настроение и работу кишечника, заявили врачи из Южной Кореи, пишет The Journal of Nutritional Biochemistry.

В рандомизированном контрольном исследовании приняли участие люди в возрасте от 20 до 30 лет. Их разделили на две группы, одна из которых ела темный шоколад с 70 процентами доли какао, другая — с 85 процентами. Испытуемые употребляли сладости в течение трех недель, в конце срока участников оценивали с помощью теста положительных и отрицательных эмоций (PANAS).

Медики смогли определить, что группа, употреблявшая 85-процентный темный шоколад, заметила значительное улучшение настроения. Кроме того, медики назвали темный шоколад доступным продуктом, оздоравливающим кишечник.

Здоровье кишечника зависит от пребиотических и пробиотических продуктов, отметили биологи. В случае с темным шоколадом, он выступает пребиотиком, отметили они. По данным министерства сельского хозяйства США, горький шоколад с массовой долей какао от 70 до 85 процентов содержит 11 граммов клетчатки на 101-граммовую плитку. Чем больше процент какао в батончике, тем выше содержание клетчатки и пребиотиков, которыми питается кишечная флора.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о пользе горького шоколада и посоветовал желающим похудеть запастись им. Мосли отметил, что зачастую именно сладости, которые уподобляются запретному плоду во время похудения, становятся причиной срывов во время диет.

Алия Шарафутдинова
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