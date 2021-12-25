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Хакеры обрушили сайт ФСИН

Сайт ФСИН перестал работать из-за хакерской атаки

Хакеры обрушили сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает правозащитный проект Gulagu.net в своем Telegram.

Киберпреступники из команды Universal заявили, что «объявили вендетту» ФСИН и начали DDOS-атаку на все сервера ведомства. На момент написания новости сайт службы не доступен. Также, по утверждению хакеров, спамеры организовали массовую рассылку по рунету о пытках в российских колониях.

В начале октября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. На них были запечатлены изнасилования и издевательства над заключенными. По информации правозащитников, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

По факту пыток в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) возбуждено 17 уголовных дел, уволены свыше 10 человек. Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

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Марина Совина
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