Во Франции зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Во Франции за прошедшие сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает французское издание LeParisien со ссылкой на санитарное агентство страны.

По данным ведомства, за день в стране зафиксировали 104 611 новых заболевших COVID-19. Это стало рекордом с момента начала пандемии. В то же время, в пятницу, 24 декабря, во Франции выявили 94,1 тысячи случаев заражения вирусом, а в прошлую субботу — 58,5 тысячи.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран допустил, что в стране появится «скрытая форма» обязательной вакцинации от COVID-19. Веран оценил возможный переход Франции от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации, назвав последние «скрытой формой обязательной вакцинации, но более эффективной». Он также добавил, что введение запретов посещать бары, рестораны и другие публичные места для граждан, не сделавших прививку от коронавируса, более действенно, чем система штрафов.

