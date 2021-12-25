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Во Франции зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Во Франции выявили рекордные 104,6 тысячи случаев заражения коронавирусом за 24 часа

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Во Франции за прошедшие сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает французское издание LeParisien со ссылкой на санитарное агентство страны.

По данным ведомства, за день в стране зафиксировали 104 611 новых заболевших COVID-19. Это стало рекордом с момента начала пандемии. В то же время, в пятницу, 24 декабря, во Франции выявили 94,1 тысячи случаев заражения вирусом, а в прошлую субботу — 58,5 тысячи.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран допустил, что в стране появится «скрытая форма» обязательной вакцинации от COVID-19. Веран оценил возможный переход Франции от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации, назвав последние «скрытой формой обязательной вакцинации, но более эффективной». Он также добавил, что введение запретов посещать бары, рестораны и другие публичные места для граждан, не сделавших прививку от коронавируса, более действенно, чем система штрафов.

Марина Совина
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