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В Госдуме отреагировали на заявление о начале «возвращения» Кубани Украине

Депутат Чернышов: заявление о «возвращении» Кубани Украине — чушь собачья

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов отреагировал словами «чушь собачья» на заявление депутата украинской Верховной Рады Алексея Гончаренко о «возвращении» Кубани. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Они перепились перед Новым годом и придумывают всякую ерунду. Мне кажется, это никак не нужно воспринимать. У них ни Краснодарского края, ни Крыма, ничего не будет», — заявил Чернышов.

По его словам, «один пиарщик» со стороны Украины пытается продвигать инфоповоды в интересах своего народа и «занимается чушью» вместо того, чтобы вести диалог с Россией.

Ранее 26 декабря депутат Гончаренко объявил, что Украина начала процесс «возвращения» Кубани в состав страны. По его словам, Киев начал данный процесс маленькими, но уверенными шагами. Он отметил, что подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани.

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Майя Гавашели
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