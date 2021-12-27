Джонни Депп попал в новый скандал из-за переписки о бывшей жене

Появились новые детали разбирательства между голливудскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом сообщает Daily Mail.

Депп попал в очередной скандал из-за старых разговоров о бывшей жене. Известно, что звезда «Пиратов Карибского моря» в 2013 году обсуждал в личной переписке с актером Полом Беттани, как лучше избавиться от экс-супруги.

В одной из своих фраз Депп предложил сжечь Херд. «Не думаю, что ее стоит сжигать. Она ведь не ведьма. К тому же, хорошенькая. Может, утопим? Что думаешь?» — заявил Беттани. На это Депп ответил, что актрису лучше «сначала утопить, а потом сжечь».

Компрометирующую переписку зачитали в суде во время очередного слушания по делу о разводе голливудских артистов. Сейчас Депп пытается доказать, что это были не угрозы, а всего лишь черный юмор.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против таблоида The Sun. Актер решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.