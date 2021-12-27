Для российских водителей захотели ввести новые послабления

Власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга для борьбы с пробками захотели расширить возможности водителей и ввести для них новые послабления. Об этом в понедельник, 27 декабря, пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация транспортных инженеров выступила с инициативой внести поправки в действующий ГОСТ, который устанавливает правила применения знаков, разметки и светофоров, и разрешить автомобилистам поворачивать направо во время движения пешеходов. Соответствующее предложение направлено в подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт РОСДОРНИИ.

Предполагается, что машины тогда смогут двигаться быстрее, а пешеходам не придется тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора. Но ГИБДД и разработчики ГОСТа выступают против.

Ранее стало известно, что председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей.