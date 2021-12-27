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Популярная российская порноактриса рассказала о влиянии работы на отношения

Порноактриса Luxury Girl: в наших сексуальных отношениях с парнем ничего не поменялось

Фото: @luxurygirl.live

Популярная российская порноактриса под псевдонимом Luxury Girl рассказала о влиянии работы на отношения. В беседе с изданием «Бумага» она призналась, что раньше испытывала проблемы с партнером из-за съемок, но затем пара смогла их решить.

Порноактриса уточнила, что снимается в видео для взрослых только со своим постоянным партнером. «В наших сексуальных отношениях с молодым человеком ничего не поменялось. Мы не столкнулись ни с какими трудностями, потому что делаем одно дело и нацелены на результат», — заявила Luxury Girl. По словам порноактрисы, они с партнером разграничивают личную жизнь и работу.

«Мое отношение к сексу на камеру — это работа и творчество, реализация сценарных и режиссерских идей. Секс в личной жизни — это секс в личной жизни. Он имеет абсолютно другой характер, другие эмоциональные краски, он намного интимнее», — призналась девушка.

Luxury Girl рассказала, что раньше они с парнем могли поругаться из-за съемок. «Сейчас такого уже не бывает, потому что мы научились прислушиваться друг к другу, чувствовать настроение», — отметила она. Девушка добавила, что они с партнером работают над роликами самостоятельно. «У нас же нет режиссера, который мог бы контролировать все процессы», — подчеркнула она.

Говоря о том, почему она снимается в порно только со своим бойфрендом, актриса сказала, что для них обоих это принципиальная позиция. «Мы не готовы заниматься этим с другими партнерами, нам это не интересно», — заявила девушка. Она отметила, что за все время работы в индустрии снималась, кроме как в паре с одним мужчиной, только со своей подругой, моделью Solazola.

Ранее стало известно, что российская порноактриса Ева Эльфи (Eva Elfie) вошла в тройку самых востребованных актрис на Pornhub по итогам 2021 года. Она обошла таких известных порнозвезд, как Райли Рид (четвертое место) и Миа Малкова (пятое место). Второй стала американка Абелла Денджер. Первое место, по версии порносайта, заняла Лана Роудс из США.

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Асель Минбаева
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