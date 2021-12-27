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Россиянина задержали за убийство жены в Финляндии восемь лет назад

Подозреваемого в убийстве жены гантелей 8 лет назад в Финляндии россиянина задержали

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

В Ленинградской области были задержаны россияне, подозреваемые в убийстве жены одного из них в Финляндии восемь лет назад. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, жертва преступления пропала в финском городе Коувола в 2013 году. Потерявшая с ней связь мать обратилась в полицию Гатчинского района и через два года было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Финские правоохранительные органы также занялись расследованием дела о пропаже россиянки.

В ходе следственных действий российские сыщики установили, что к пропаже женщины причастны ее муж и его приятель, находившиеся рядом с ней в городе Коувола в момент исчезновения. 26 декабря подозреваемые были задержаны в деревне Романовка на территории Ленинградской области.

Причиной ссоры оказался развод. Мужчина не желал отпускать супругу, пришел с ней поговорить и выяснить отношения. Но диалог не заладился, и россиянин ударил жену гантелей. Женщина погибла. Дождавшись ночи, он вывез тело и сбросил его в реку возле поселка Инкейройнен, а позже попросил друга забрать из школы его сына. После он во всем признался своему товарищу, но тот не стал сообщать в полицию о произошедшем.

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Владимир Седов
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