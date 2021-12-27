Назван самый успешный американский техногигант 2021 года

Эксперты CNBC назвали топ-5 самых успешных техногигантов США в 2021 году. Лидером по росту капитализации оказалась кредитная платформа Upstart — за год ее акции подорожали на 264 процента. Среди наиболее успешных отраслей оказалось производство полупроводников, облачного ПО, разработка решений в области информационной безопасности, а также финансовые технологии.

Компания Upstart занимается потребительским кредитованием, анализируя платежеспособность заемщиков, исходя из их образования, места работы и другие критериев. Когда фирма вышла на IPO в декабре 2020 года, она оценивалась примерно в 1,5 миллиарда долларов, а сейчас она стоит 12 миллиардов долларов. Выручка американской компании в третьем квартале выросла на 250 процентов и составила 228 миллионов долларов, а ее прибыль за этот период достигла 29,1 миллиона долларов (по сравнению с 9,7 миллионами долларов годом ранее).

На втором месте по темпам роста оказался разработчик пользовательского интерфейса программного обеспечения (Human Design) и технологий «интернета вещей» (IoT) Synaptics. За 2021 год акции фирмы взлетели на 189 процентов. В частности, IT-компания выпускает панели прикосновения для ноутбуков, компоненты для дисплеев, системы распознавания отпечатка пальца для электронных устройств (в том числе смартфонов), голосовые и видеокомпоненты для систем умного дома. Сейчас технологии компании используют и в автомобилях, VR-гарнитурах, дронах и игровых системах.

Поставщик облачного программного обеспечения Asana занял третье место с ростом в 164 процента в 2021 году. Выручка компании во втором и третьем кварталах выросла на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Эксперты CNBC объясняют рост и прибыльности Asana переводом пользователей из бесплатного в платный сегмент.

Серия атак программ-вымогателей на крупные компании подогрела интерес к отрасли технологий кибербезопасности. Один из лидеров индустрии, Fortinet, в 2021 году вырос на 133 процента. Компания специализируется на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области информационной безопасности: межсетевых экранов, антивирусных программ, систем предотвращения вторжений и обеспечения безопасности конечных точек и других продуктов. Капитализация Fortinet недавно превысила выше 57 миллиардов долларов.

Самой успешной IT-компанией с «мега-капитализацией» стал производитель чипов Nvidia — за год акции подорожали на 127 процентов. Стоимость фирмы дошла до 741 миллиарда долларов и теперь Nvidia является седьмым по величине американским техногигантом. Последние пять кварталов выручка компании росла на 50 процентов. Большим спросом пользуются высокопроизводительные графические процессоры Nvidia и недавно вышедшие специализированные процессоры для майнинга криптовалют.