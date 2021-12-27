В США назвали повод для начала мировой войны

Американский политический обозреватель Гордон Чанг заявил, что просчеты президента США Джо Байдена в области космоса могут стать «поводом для начала мировой войны». Его слова приводит Daily Express.

«Один из первых признаков начала войны: вытеснение США», — отметил он. По его словам, глава Белого дома не предпринимает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что администрация американского лидера «не справляется с задачей защиты США».

Ранее эксперт в области безопасности Эндрю Мишта написал в колонке для издания The Wall Street Journal, что, по его мнению, в ближайшие пять лет может начаться мировая война. Военный эксперт заявил, что в последнее время сильно повысился риск конфликта между Китаем и США, который может перейти в горячую фазу. К примеру, он может начаться из-за спора стран относительно принадлежности Тайваня.