Мужчина с пистолетом, коктейлями Молотова и взрывчаткой пригрозил взорвать банк

Мужчина по имени Эдин Бегзич пригрозил воспользоваться взрывчаткой и атаковать отделение банка NLB в городе Бар в Черногории. Полиция уже эвакуировала часть жителей улицы, на которой находится здание. Об этом пишет издание CDM.

Мужчина требует, чтобы банк NLB вернул сотрудникам предприятия Primorke деньги с процентами за 12 лет. Бегзич предупреждал о том, что собирается устроить взрыв, в видео, опубликованном на YouTube. «Если это видео увидело свет, значит, мне удалось завладеть филиалом воровского NLB-банка. Я говорю — воровского, потому что ему удалось украсть деньги у честных людей и работников компании Primorke в Баре еще в 2010 году», — заявил мужчина.

По данным полиции, прибывшей на место происходящего, преступник вооружен пистолетом. Кроме того, у него с собой два коктейля Молотова.

Очевидцы сняли происходящее у банка на видео, но на кадрах можно заметить только пожарную и полицейскую машины, а также нескольких спасателей и полицейских.