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В Дербенте прошел фестиваль шашлыка

В Дербенте прошел фестиваль «Шашлык-2021»

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В дагестанском Дербенте прошел гастрономический фестиваль «Шашлык-2021». Об этом сообщает РИА «Дагестан».

В мероприятии, организованном «Туристическим центром "Дербент-2000"» при поддержке администрации города, приняли участие профессиональные повара из Дагестана и Карачаево-Черкесии. Участники соревновались в номинациях «Лучшее приготовление традиционного шашлыка из баранины», «Оригинальность подачи и сервировки блюд», «Лучший тост фестиваля».

Для гостей фестиваля подготовили культурную программу с выступлением творческих коллективов республики. Жители республики также оценили приготовленные на свежем воздухе шашлыки и плов.

В номинации «Лучший тост» победили участники из Карачаево-Черкесской республики. В номинации «Оригинальность подачи и сервировки блюд» победу одержали представители ресторана «Хаят парк». Первое место в номинации «Лучшее приготовление традиционного шашлыка из баранины» заняло кафе «У фонтана».

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Варвара Кошечкина
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