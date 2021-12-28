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Капитаны ВМФ стали фигурантами дела о хищениях при вооружении боевых кораблей

«Ъ»: капитанов ВМФ арестовали за хищения на 700 млн рублей при перевооружении кораблей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал новых фигурантов уголовного дела о хищении 700 миллионов рублей при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, по ходатайству следствия избрана мера пресечения бывшим консультанту департамента ВМФ капитану Андрею Клокоцкому и начальнику службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитану Вадиму Мовчану.

По делу проходят также двое руководителей московских заводов «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и «Союз-М» Замир Ахмедов, взятые под стражу ранее.

Клокоцкий сам явился к следователю с повинной, но затем контрразведка уличила его в сговоре с другими подследственными с целью уклонения от уголовной ответственности и капитану ужесточили меру пресечения.

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор и совершили хищение путем мошенничества средств, выделенных Минобороны по госпрограмме вооружения на 2013–2016 годы. На боевые корабли Северного флота предполагалось поставить современное навигационное оборудование и модернизировать зенитные ракетные комплексы, однако, работы так и не были выполнены, а 700 миллионов рублей похищены.

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Любовь Ширижик
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