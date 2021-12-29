В Башкирии стартовал посвященный национальным зимним блюдам флешмоб

В Башкортостане стартовал флешмоб «День национальных зимних блюд». Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на организаторов, посвященное праздничным блюдам национальной кухни мероприятие призвано популяризировать «поварское дело».

«Это заранее спланированная массовая акция, в которой шеф-повара республики готовят свои любимые праздничные блюда башкирской кухни», — отмечается в положении о проведении мероприятия.

В агентстве подчеркнули, что для участия в флешмобе необходимо опубликовать на странице своего профиля в социальных сетях публикацию, связанную с приготовлением любимого национального блюда с указанием специального хэштега (#моенациональноеблюдо).

Ранее сообщалось, что в Тобольске с 3 по 10 января пройдет гастрономический фестиваль «Пельменный съест». Представители городского департамента по культуре и туризму уточняли, что в рамках мероприятия в ресторанах и кафе в дни проведения фестиваля появится специальное пельменное меню.