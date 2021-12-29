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Российская судья попросила наказать адвоката за маску с надписью «цирк»

В Екатеринбурге судья попросила наказать адвоката Акчермышева за маску с надписью «цирк»

Фото: страница Федора Акчермышева в Facebook

В Екатеринбурге судья попросила адвокатскую палату наказать юриста Федора Акчермышева, который пришел на заседание по делу предполагаемого лидера хакерской группы Lurk в маске с надписью «цирк». Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Адвокат, защищающий хакера Константина Козловского, пришел в суд в медицинской маске, на которой черным было написано слово LURK, а красным – «ЦИРК».

Адвокатская плата заявила, что проверит действия юриста. По словам самого Акчермышева, он ничего не нарушил и не жалеет о своем поступке. «Если суд подумал, что это к нему относится, это его субъективное мнение, основанное на внутреннем восприятии», — сказал защитник.

Константина Козловского и других предполагаемых участников хакерской группы Lurk задержали в 2016 году. На скамье подсудимых оказались 22 человека. По версии следствия, Козловский и Владимир Грицан создали группировку в декабре 2013 года. Они разработали и распространили троянскую программу Lurk и похитили с ее помощью 1,3 миллиарда рублей из коммерческих компаний и банков. Кроме того, хакеры взломали сеть аэропорта Кольцово, скопировав данные с серверов.

Подсудимых обвинили в мошенничестве в сфере компьютерной информации, организации преступного сообщества, создании и распространении вредоносных программ и неправомерном доступе к компьютерной информации.

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Мария Рубникович
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