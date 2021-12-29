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ЦРУ обвинили в проведении экспериментов над детьми с шизофренией

Датское радио: ЦРУ проводило секретные эксперименты над детьми с шизофренией

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предположительно проводило и спонсировало проведение секретных экспериментов над детьми с шизофренией, многие из них были усыновленными сиротами или жили в детских домах. Об этом стало известно Датскому радио.

Эксперименты, о которых идет речь, проводились в начале 1960-х годов. Их проводили как минимум на 311 датских детях. В первую очередь ЦРУ обвиняют в поддержке таких операций, якобы проводившихся в городской больнице Копенгагена. Сообщается, что исследования изучали связь между шизофренией и наследственностью или окружающей средой.

При этом самим детям не говорили, в каких исследованиях они участвуют — даже по их завершении. О произошедшем узнали только в 1977 году, когда датский психиатр Финд Шульсингер опубликовал диссертацию, в которой подробно описывались результаты экспериментов. Представитель Датского музея благосостояния Якоб Кнаге Расмуссен заявил, что это первый документально подтвержденный случай, когда дети, находящиеся под опекой, «использовались в исследовательских целях». Он подчеркнул, что это противоречит Нюрнбергскому кодексу от 1947 года.

Представители ЦРУ и датские власти пока не комментировали эту информацию.

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Виктория Кондратьева
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