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Скорость распространения коронавируса в США достигла максимума с начала пандемии

CNN: скорость распространения COVID-19 в США достигла рекордных показателей

Фото: Bing Guan / Reuters

В США зафиксировали максимальные суточные показатели распространения коронавирусной инфекции за все время с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинс.

28 декабря в стране зафиксировали 254 496 новых случаев заражения. Эти показатели превышают предыдущий рекорд, зафиксированный 11 января этого года (тогда зафиксировали 251 989 заражений).

Достижение максимума заражений наблюдается на фоне роста скорости распространения инфекции как в США, так и в других странах мира. Кроме того, ряд экспертов обеспокоены распространением омикрон-штамма коронавируса.

По мнению опрошенных CNN специалистов, январь будет тяжелым месяцем, однако тем, кто вакцинирован, бояться не стоит: течение болезни будет легким.

По оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в США достигло 53,1 миллиона человек.

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Виктория Кондратьева
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