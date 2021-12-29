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В ФРГ констатировали радикализацию протестов против ковидных ограничений

МВД Германии: протесты против антиковидных ограничений становятся радикальнее

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Министерство внутренних дел ФРГ констатировало рост радикализации протестов против «антиковидных» ограничений в Германии. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, в ведомстве отметили растущее насилие во время массовых акций противников ограничительных мер. Брифинг представителя МВД ФРГ состоялся по результатам многотысячных протестов, которые прошли 28 декабря во многих регионах Германии.

Как стало известно ранее, протесты начались из-за коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации. По данным полиции, в Мекленбурге-Передней Померании собралось около 15 тысяч митингующих, в Ростоке официальные лица насчитали около 6500 участников. В Шверине на акцию вышли около 2700 жителей, а в Нойбранденбурге около 2400 человек.

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Николай Чигасов
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