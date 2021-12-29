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В РПЦ выступили против возвращения смертной казни

Представитель РПЦ Кипшидзе: отмена смертной казни полезна для России и других стран

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ выступает против возвращения смертной казни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отмена смертной казни полезна для России и других стран, поскольку каждый преступник способен к покаянию.

Кипшидзе подчеркнул, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно высказывался против восстановления смертной казни в стране. При этом он отметил, что известны случаи, когда отбывшие срок граждане вновь совершают преступления. «Думаю, что эта проблема должна решаться такими сроками наказания и контроля, которые полностью обезопасят людей от повторения преступлений», — сказал он.

Накануне председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни. В своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» Валерий Зорькин пояснил, что решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата смертной казни в будущем.

Марина Совина
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