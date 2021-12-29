Девушка отказала парню в отношениях и получила странное послание

Блогерша с ником @notsimpqueen7 рассказала в TikTok о странном послании. Она получила его от парня, с которым отказалась встречаться. Неудавшийся бойфренд помадой написал на ободке ее унитаза сообщение для других молодых людей. Его поступок вызвал споры в комментариях, некоторые мужчины встали на сторону ухажера.

«Выпроводила из дома парня, с которым познакомилась в [приложении] Hinge, спустя 15 минут после встречи, потому что ощутила плохую атмосферу. Он попросил сходить в туалет, прежде чем уйти, и расписал все сиденье унитаза моей помадой», — подписала девушка видео. В ролике она также показала, как вытирает обнаруженное послание, которое молодой человек оставил на нижней стороне сиденья. Как рассказала блогерша, он написал слово «Беги».

Видео рассказчицы собрало больше трех миллионов просмотров. В комментариях многие мужчины выразили уверенность в том, что новый знакомый тиктокерши сделал надпись в туалете, чтобы предупредить других потенциальных бойфрендов. Некоторые юзеры поддержали его поступок. «Он просто пытается выручить следующего парня», «Честно говоря, я на его стороне», — написали пользователи. Часть зрителей не согласилась с таким мнением. «Мужчины ведут себя так, будто это не странное поведение. Помимо того, он испортил ей помаду, которая стоит денег, а все, что она сделала — отказала ему в отношениях», — говорится в другом комментарии.

После того, как ролик стал популярным, тиктокерша опубликовала новое видео и поделилась подробностями истории. Героиня видео озвучила полную надпись, оставленную парнем на унитазе. «Он написал: "Она спит со своим бывшим. Беги". И добавил свой номер телефона, чтобы он мог рассказать всем эту историю», — рассказала @notsimpqueen7. Это произошло, потому что, по словам девушки, отказывая парню, она старалась быть тактичной. Блогерша солгала новому знакомому, заявив, что по-прежнему влюблена в своего бывшего бойфренда.