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В красных водорослях нашли уничтожающее ВИЧ вещество

Российские ученые обнаружили уничтожающее ВИЧ вещество в красных водорослях

Фото: Pixabay

Российские ученые нашли в тихоокеанских красных водорослях вещество, уничтожающее часть вируса ВИЧ. Исследование опубликовано в International Journal of Molecular Sciences.

Сообщается, что водоросли содержат сахара-каррагинаны, которые могут соединяться с частицами вируса иммунодефицита человека и мешать ему проникать в иммунные клетки.

У выделенных сахаров нет токсичности, отметила Ирина Ермак, научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН (Владивосток), одна из авторов исследования. Она рассказала, что сахара обладают высокой противовирусной активностью в малых концентрациях, в частности, против ВИЧ. Вещество обнаружено в водорослях вида Tichocarpus crinitus. Они часто встречаются на дне залива Петра Великого у Владивостока.

Ранее сообщалось, что ученые из Базельского университета совершили открытие в области анатомии, обнаружив новый отдел жевательной мышцы. Часть жевательной мышцы, которую они открыли, отличается от других слоев по своему расположению и функциям. Она стабилизирует нижнюю челюсть и может оттягивать ее назад, к уху. 

Марина Совина
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