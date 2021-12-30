В Словакии обвинили Германию в «абсурдной» энергополитике

Цены на энергоносители зависят от решений Германии и ЕС, а расплачиваться за это приходится гражданам, считает вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, пишет портал Aktuality.sk.

«Германия много лет назад приняла решение об абсурдной энергетической политике и мы расплачиваемся за это», — обвинил он ФРГ. Сулик добавил, что Словакия не может повлиять на высокие цены. Он считает, что рекордная стоимость топлива связана с переносом запуска «Северного потока-2» и с решением о закрытии немецких атомных электростанций.

Сулик сказал, что немцы хотят получать российский газ через Польшу по «Ямал — Европа». «Я сравню эту ситуацию с покупкой хлеба. Вы хотите больше хлеба, и продавец вам его предложит, но вы от него отказываетесь, поскольку хотите получить товар упакованным в сумку не синего, а красного цвета. В данном случае с поставками газа через "Северный поток-2" решаются совершенно несущественные вещи», — отметил вице-премьер.

Дефицит энергоресурсов привел к тому, что Европе опять ввела в эксплуатацию некоторые электростанции, работающие на угле. Цена квот на выбросы за год взлетела более чем на 150 процентов — почти до 80 евро за тонну. Это серьезно отразилось на ценах на электроэнергию.

Рекордные цены на газ поддерживаются его дефицитом в европейских хранилищах и ограниченными поставками из России, уверен Сулик. «Рано или поздно они одумаются и выдадут разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" и разрешат атомным электростанциям некоторое время работать. Если они сделают это, то цены на энергоносители сразу пойдут вниз», — добавил министр.

«Газпром» объявил о полной готовности «Северного потока-2» 29 декабря. Теперь и первая, и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.